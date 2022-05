DGS admite que reforço da vacinação contra a covid-19 pode ser antecipado

A diretora-geral da Saúde reconheceu, esta terça-feira, a possibilidade de se antecipar a vacinação de reforço contra a covid-19, caso a situação epidemiológica justifique.

"A Direção-Geral da Saúde está disponível para antecipar esta vacinação se se justificar. Se houver um aumento de casos poderá ser antecipada", disse Graça Freitas, acrescentando que a logística desta vacinação ainda está a ser analisada.

Assim, não está ainda decidido se a administração da quarta dose ocorrerá em centros específicos ou nos centros de saúde.

As declarações da diretora-geral da Saúde, feitas à margem da 10.ª Conferência "Sustentabilidade em Saúde" no CCB, surgem um dia depois de a ministra da Saúde ter anunciado que os maiores de 80 anos vão começar a receber a quarta dose da vacina contra a covid-19 a partir do final de agosto ou início de setembro.