Homem faz-se passar por padre infiltrando-se em quartel dos soldados que protegem a rainha Isabel II

Segundo o jornal The Sun, um homem que se fez passar por um padre infiltrou-se no quartel dos soldados do exército do Reino Unido que estão encarregados de proteger a rainha Isabel II.

De acordo com a mesma publicação, o homem entrou no quartel dos Coldstream Guards, localizado perto do castelo de Windsor, “sem mostrar credenciais ou apresentar documentação”. Após ter alegado ser amigo de um dos membros do capelão do batalhão, foi-lhe permitida a entrada no quartel. O homem chegou mesmo a comer, beber e conversar com os soldados.

O incidente ocorreu na quarta-feira e a rainha não estava em Windsor. Segundo o The Sun, o exército britânico “já abriu uma investigação a este incidente”.

“O exército leva extremamente a sério esta falha de segurança e vai investigá-la minuciosamente de forma prioritária”, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa britânico.

Por sua vez, um porta-voz do Palácio de Buckingham não quis comentar o incidente, argumentando que é uma questão que tem de ser tratada pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.