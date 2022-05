Temperaturas podem chegar aos 27ºC

Nos próximos dias, tanto as máximas como as mínimas deverão continuar a subir.





Com o verão cada vez mais próximo, as temperaturas começam a ficar convidativas para passeios ao ar livre e mergulhos no mar. Esta quarta-feira, os termómetros vão subir, podendo chegar aos 27ºC.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu estará predominantemente limpo ou pouco nublado em quase todo o país, sendo o distrito de Faro a exceção, onde está prevista queda de chuva ou aguaceiros. O mesmo poderá acontecer em algumas regiões do Arquipélago dos Açores.

Setúbal e Santarém são os distritos em que as temperaturas vão atingir os valores mais elevados, com previsão de atingir os 27ºC. Em Lisboa poderão vir a sentir-se 26ºC e nos distritos de Braga, Coimbra, Leiria, Évora e Beja 25º. Por outro lado, se mora no distrito da Guarda, o melhor é levar consigo um casaco, uma vez que a previsão para a temperatura é de 18ºC e para temperatura mínima é de 7ºC.

Segundo o IPMA, nos próximos dias, tanto as temperaturas máximas como as mínimas deverão continuar a subir.