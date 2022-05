Comediante Dave Chapelle agredido enquanto gravava especial de stand-up para a Netflix

O comediante Dave Chapelle foi atacado por uma pessoa do público enquanto gravava um episódio especial de stand-up para a Netflix, em Hollywood Bowl, Los Angeles.

Segundo declarações da repórter Brianna Sacks, que estava no local, à Sky News, a equipa de segurança começou imeadiatamente a bater no agressor. Também o ator Jamie Foxx, que se escontrava na audiência, tentou ajudar a parar as ofensivas do homem.

Num vídeo partilhado mais tarde, é possível ver o atacante, com o que parecia ser um braço deslocado, a ser levado para a ambulância.

O Departamento de Polícia de Los Angeles disse à NBC que o suspeito estava armado com uma replica de uma arma que, quando manuseada corretamente, podia ejetar uma lâmina.

Num vídeo publicado posteriormente nas redes sociais, ouvia-se o humorista a dizer: "Era um homem transsexual". A repórter Brianna Sacks publicou ainda um tweet a dizer que, "depois de Chapelle ser atacado, voltou ao palco e as pessoas estavam a gozar, dizendo que tinha sido o Will Smith", numa referência à estalada dada por Will Smith ao comediante Chris Rock, quando este, na cerimónia dos Óscares, fez uma piada sobre a sua mulher, Jada Pinkett Smith.

De acordo com membros da audiência, o comediante terá dito, depois do incidente, que era necessário a presença de mais seguranças, tal como disse Chris Rock após os Óscares.

O comediante Jimmy Carr, que estava na audiência, publicou uma fotografia com Chapelle e escreveu na descrição "Apenas feliz por toda a gente estar bem".

The Hollywood Bowl show with the legendary Dave Chappelle was crazy. Just happy everyone’s ok. pic.twitter.com/Jji0mv2ub6 — Jimmy Carr (@jimmycarr) May 4, 2022

Apesar de não serem certos os motivos do ataque, esta não é a primeira que piadas sobre transsexuais podem estar na origem de comentários menos positivos para o humorista. O seu último espetáculo de comédia foi alvo de discussão devido às acusações de transfobia, e até de críticas à Netflix.