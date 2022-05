Estrela de Toddlers & Tiaras morreu aos 16 anos

Uma das estrelas da série da TLC “Toddlers & Tiaras”, Kailia Posey, morreu aos 16 anos. A notícia foi avançada pela família, esta segunda-feira, através das redes sociais. Esta quarta-feira, revelou ao site TMZ que a jovem terá cometido suicídio.

"Embora fosse uma adolescente realizada com um futuro brilhante pela frente, infelizmente num momento impetuoso, tomou a decisão precipitada de acabar com a sua vida", disse a família à TMZ.

"Eu não tenho palavras nem pensamentos. Uma linda menina desapareceu", escreveu a mãe de Kailia, Marcey Posey Gatterman, na publicação onde anunciou a morte de uma das meninas mais famosas do programa onde mostravam as competições de beleza nos Estados Unidos.

Dias antes da morte de Kailia, a mãe tinha partilhado fotografias da jovem no baile de finalistas.

Kailia Posey tornou-se uma estrela do reality show “Toddlers & Tiaras”, que foi gravado de 2009 a 2013, onde mostrava as famílias a preparar as pequenas princesas para os concursos de beleza. Kailia ganhou maior popularidade na internet, com um GIF viral do seu sorriso maléfico.

A jovem continuou sempre ligada ao mundo dos concursos. Em janeiro, anunciou no Instagram que estava a preparar-se para competir no Miss Washington Teen USA, que ocorreu em fevereiro.