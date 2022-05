Criança de dois anos hospitalizada em estado grave após ser atacada por coiote nos EUA

Uma outra menina, de dois anos, também foi mordida na cara por um outro coiote há menos de uma semana, perto do cais da praia de Huntington, no estado da Califórnia.





Uma criança, de dois anos, foi na terça-feira atacada por um coiote enquanto brincava na varanda da sua casa, em Dallas, nos Estados Unidos da América (EUA), tendo sido hospitalizada em estado grave.

O ataque ocorreu pelas 8h30, tendo a polícia disparado contra o animal, que acabou por fugir para a floresta. Não ficou confirmado se o coiote ficou ferido ou se escapou ileso, tendo sido iniciada uma busca para saber do seu paradeiro.

Uma outra menina, de dois anos, foi mordida na cara por um outro coiote há menos de uma semana, perto do cais da praia de Huntington, Califórnia. A criança foi enviada para o hospital com ferimentos graves, tendo este coiote morrido, após ter sido baleado, escreve o Daily Mail.

Robert Timm, biólogo que estuda a história do contacto humano com coiotes, escreveu um relatório para a revista Human-Wildlife Interactions, datado de 2009, no qual contabilizou 142 relatos de ataques de coiotes a humanos nos EUA e no Canadá, desde 1960 a 2006.