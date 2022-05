Zelensky diz que não fará nenhum acordo enquanto tropas russas estiverem sob solo ucraniano

Na ótica de Zelensky, para acabar com o conflito é importante que Putin aceite a realização de um encontro entre os dois para negociar qualquer tipo de acordo. Por enquanto, não existe nenhuma resposta positiva por parte do Presidente russo.





Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, disse, esta quarta-feira, que o seu país não pode aceitar nenhum acordo com Moscovo enquanto as tropas de Vladimir Putin, homólogo russo, continuarem sob o território ucraniano.

"Não aceitaremos um conflito congelado", apontou Zelensky durante um encontro do Conselho de CEO (presidentes executivos) do The Wall Street Journal, ao notar que não quer que a Ucrânia seja arrastada para um "lamaçal diplomático", como aconteceu aquando do acordo de paz para o leste da Ucrânia, intermediado pela França e pela Alemanha em 2015.

Para o Presidente da Rússia, algumas das condições necessárias para cessar as hostilidades são o reconhecimento pela Ucrânia da soberania russa sobre a Crimeia e o reconhecimento da independência das regiões separatistas.

Já na ótica de Zelensky, para acabar com o conflito é importante que Putin aceite a realização de um encontro entre os dois para negociar qualquer tipo de acordo.

Ainda que continue e que considere importante as negociações de paz, Zelensky frisou que "até o Presidente russo assinar ou fazer uma declaração oficial", não faz sentido qualquer acordo.

De acordo com o Presidente ucraniano, as forças bélicas do seu país já conseguiram interromper a ofensiva russa – algo que considerou como o primeiro estágio da guerra -, garantindo que, na segunda fase, a Ucrânia vai expulsar as tropas russas do seu território e, na terceira, conseguirá restaurar a integridade e independência territorial total.