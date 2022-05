Detido em Portugal um dos homens mais procurados do Reino Unido

Callum Halpin, de 27 anos, considerado pela Agência Nacional de Crime do Reino Unido como um dos homens mais procurados daquele país, foi na segunda-feira detido em Vilamoura, no Algarve.

O homem terá sido detido pelo homicídio de Luke 'Tank' Graham, em Tameside, há cerca de quatros anos. Halpin foi considerado suspeito pela morte em julho de 2018, tendo o seu nome diso adicionado à lista dos homens mais procurados do Reino Unido.

De acordo com o jornal Manchester Evening News, Callum Halpin foi detido por agentes da Agência Nacional de Crime do Reino Unido no nosso país pelo homicídio de Luke 'Tank' Graham, pai de duas crianças, em Tameside há cerca de quatro anos.

O homem esteve esta quarta-feira presente em tribunal e encontra-se em prisão preventiva até que o processo de extradição termine, explica a Sky News.