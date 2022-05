Detido no Algarve um dos homens mais procurados do Reino Unido

A Polícia Judiciária, deteve, na zona do Algarve, um homem estrangeiro, de 27 anos, dando um cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Reino Unido.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio, que remontam a 2018.

O homem, que fazia parte da lista dos criminosos mais procurados pelo Reino Unido, é suspeito de ter baleado mortalmente, na via pública, um homem com ligações ao tráfico de estupefacientes. No mesmo momento e no local, alvejou a tiro um outro homem que ficou gravemente ferido.

Já foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.