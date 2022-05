BdP. Economia portuguesa cresceu 4,9% em 2021

Défice orçamental fixou-se em 2,8% do PIB e reflete "a recuperação da atividade económica, a redução do impacto de medidas temporárias não associadas à pandemia e a diminuição das despesas em juros".





A economia portuguesa cresceu 4,9%, em 2021, "recuperando parcialmente da queda de 8,4% registada no ano anterior", revela o Boletim Económico do Banco de Portugal (BdP). E diz que a recuperação foi marcada "pela evolução da pandemia, apresentando um perfil intraanual diversificado: uma redução da atividade no início do ano – reflexo de uma nova vaga e do confinamento geral –, uma forte recuperação nos dois trimestres seguintes e, no último trimestre, o ritmo de crescimento reduziu-se, devido à adoção de novas medidas de contenção".

De acordo com o banco central , a economia nacional cresceu a um ritmo ligeiramente inferior ao da área do euro, após uma redução mais acentuada em 2020 e lembra que este impacto diferenciado da crise deve-se ao facto de existir um maior peso de alguns setores de serviços, em particular das exportações de turismo em Portugal.

"O apoio das políticas económicas revelou-se essencial para a preservação da capacidade produtiva e para a recomposição setorial. O mercado de trabalho mostrou-se dinâmico ao longo do ano. O emprego beneficiou das políticas públicas de apoio e manteve-se resiliente durante a pandemia", salienta.

Os mesmos dados revelam também que, no final do ano passado, o emprego tinha recuperado e o desemprego registou valores inferiores aos de 2019. "As remunerações médias por trabalhador aceleraram face a 2020, aumentando 5,5% nos dois anos de pandemia. As famílias tiveram um aumento do rendimento disponível, o que sustentou a recuperação do consumo".

Já a taxa de poupança das famílias diminuiu de 12,7%, em 2020, para 10,9%, em 2021, mas manteve-se acima da anterior à pandemia (7,2%).

O investimento cresceu acima da média da área do euro. "É de assinalar a forte recuperação do investimento das famílias e empresarial, além da manutenção de um contributo importante do investimento público. Os novos empréstimos à habitação às famílias registaram um crescimento elevado (32,8%), num contexto de menor incerteza e de decisões adiadas devidos às restrições sanitárias. As empresas continuaram a beneficiar de condições favoráveis de financiamento, taxas de juro baixas e maturidades mais longas nas linhas de crédito com garantia pública e, até ao final de setembro, das moratórias de crédito". acrescenta.

O défice orçamental fixou-se em 2,8% do PIB, reduzindo-se 3,0 pp face a 2020. "Esta evolução reflete a recuperação da atividade económica (1,2 pp), a redução do impacto de medidas temporárias não associadas à pandemia (0,8 pp) e a diminuição das despesas em juros (0,4 pp)".

Já o rácio da dívida pública diminuiu para 127,4% do PIB, também auxiliado pelo crescimento nominal da atividade e pela desacumulação de depósitos, enquanto a inflação aumentou para 0,9%, devido principalmente à evolução dos preços dos bens energéticos. "As perturbações causadas pela subida dos preços dos produtos energéticos e pela escassez de alguns bens essenciais na atividade económica mundial representam um desafio, com consequências negativas na atividade e, sobretudo, na inflação", diz o organismo liderado por Mário Centeno.

Por seu lado, a capacidade de financiamento da economia portuguesa face ao exterior melhorou. O saldo da balança corrente e de capital fixou-se em 0,7% do PIB, enquanto o défice da balança de bens deteriorou-se, essencialmente devido à subida de preços dos bens energéticos.