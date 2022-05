Senado vota na próxima semana proteção de direito ao aborto

"A votação da próxima semana será uma das mais importantes que alguma vez realizaremos, porque trata de uma das mais pessoais e difíceis decisões que uma mulher tem de tomar na sua vida", disse esta quinta-feira o líder democrata do Senado.





A legislação que transformaria o direto ao aborto numa lei federal será votada pelo Senado norte-americano na próxima semana, dia 11 de maio.

"A votação da próxima semana será uma das mais importantes que alguma vez realizaremos, porque trata de uma das mais pessoais e difíceis decisões que uma mulher tem de tomar na sua vida", disse esta quinta-feira o líder democrata do Senado.

A votação surge numa altura em que ambos os democratas como os republicanos lidam com a fuga de informação sobre o projeto de decisão do Supremo Tribunal, destinado a acabar com a decisão 'Roe versus Wade', de 1973, a famosa lei que legalizou o aborto nos Estados Unidos da América.