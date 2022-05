Liverpool e Tottenham em busca da glória

Faltam poucas semanas para o fim da temporada na Premier League, mas há ainda muitas decisões em aberto. O Liverpool de Diogo Jota – que brilhou nas meias-finais da Liga dos Campeões, deixando para trás o Villareal e assegurando um lugar na final – terá pela frente, este sábado, o Tottenham Hotspur, emblema que já vê distante o primeiro lugar da tabela classificativa inglesa, mas que sonha ainda com a subida ao pódio.

Em Anfield Road, nem reds nem spurs podem contentar-se com perder um único ponto que seja, pelo que se augura um jogo renhido. O emblema da casa, por sua vez, chega de cabeça erguida, depois de uma passagem estrondosa pela Liga dos Campeões, e com o grande objetivo em mente de ‘roubar’ o primeiro lugar da classificação ao Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que, por sua vez, tem encontro marcado com o Newcastle United no domingo.

Já o Tottenham bateu, na semana passada, o Leicester, pelo que a moral está também em alta para a viagem a Liverpool, numa altura em que estão ainda 12 pontos por disputar, e em que o terceiro lugar, ocupado pelo Chelsea de Thomas Tuchel, está a apenas 5 de distância.

Domingo de derby As emoções futebolísticas transcendem fronteiras neste fim de semana e, em Espanha, o já campeão Real Madrid vai realizar a curta viagem até ao Wanda Metropolitano para enfrentar os vizinhos do Atlético de Madrid, em mais uma edição do derby da capital espanhola. Se aos ‘merengues’ já ninguém tira o título, o Atlético pode ainda subir mais alto no pódio, pelo que as favas não estão, ainda, contadas.

Mas a luta não se avizinha fácil para o emblema de João Félix: é que o Real Madrid vem, tal como o Liverpool na liga inglesa, de um impressionante desempenho nas meias-finais da Liga dos Campeões, onde protagonizou uma reviravolta que ditou a eliminação do poderoso Man. City da liga milionária. Três golos em Madrid, dois deles nos instantes finais do tempo regulamentar e mais um no prolongamento, significaram a passagem à final, e um empurrão no ego que tornará a missão do Atlético de Madrid, na liga espanhola, ainda mais difícil.

Neste campeonato, destaca-se ainda o confronto entre o Barcelona de Xavi e o Real Bétis de William Carvalho e Rui Silva, no sábado. Em Sevilha, o Bétis procura escalar os primeiros lugares da tabela classificativa espanhola, à procura de mais garantias no que toca à próxima edição das competições europeias. O Barcelona, segundo classificado, não estará no entanto a pensar deixar fugir esse lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Da última vez que sevilhanos e catalães se encontraram, em dezembro do ano passado, o emblema do Sul de Espanha saiu vitorioso, pela margem mínima.