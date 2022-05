G7 reúne-se este domingo e encontro vai contar com a presença de Zelensky

Este encontro online vai acontecer no dia do 77.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Esta data também é celebrada na Rússia, mas apenas na segunda-feira.





Os líderes do G7 – grupo dos sete países mais industrializados do mundo – e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vão reunir-se, no domingo, por via virtual para discutir guerra, anunciou, esta sexta-feira, o Governo alemão.

"É uma data histórica que marca o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, que trouxe terror, destruição e morte à Europa", vincou a porta-voz do Governo alemão, Christiane Hoffmann, numa conferência de imprensa regular, citada pela agência francesa AFP.

Nesta reunião – terceira desde o início do ano -, estarão a Alemanha, que preside este ano ao G7, os restantes países do grupo Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, e ainda a União Europeia.

Será dedicada "em particular à situação na Ucrânia", sublinhou a porta-voz do executivo do chanceler Olaf Scholz, sem detalhar mais pormenores.

Recorde-se que o Presidente norte-americano, Joe Biden, já tinha anunciado uma reunião esta semana do G7, mas não chegou a apontar uma data precisa, onde serão discutidas possíveis sanções adicionais contra a Rússia.

"Estamos sempre abertos a sanções adicionais, e consultei os membros do G7 esta semana sobre o que vamos fazer ou não fazer", adiantou Biden, esta quarta-feira, na Casa Branca.