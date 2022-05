por Roberto Knight Cavaleiro

Agora, a NASA permitiu que a empresa de private equity Axiom Mission levasse três ricos empresários (um israelita, um canadiano e um U.S. americano) numa cápsula Space X para a Estação Espacial Internacional ao custo razoável de férias organizadas de US$ 55 milhões cada. Eles foram escoltados pelo ex-astronauta da NASA Comandante Michael Lopez-Garcia, que agora é vice-presidente da Axiom, e relatou que os visitantes “conduziram experiencias” para avaliar as possibilidades comerciais do turismo espacial em órbita baixa.

Numa apresentação virtual a ser feita nas redes sociais, serão exibidas imagens 3-D da primeira vila espacial. Esta será composta, inicialmente, por cinquenta unidades habitacionais globulares, cada uma com atracação privada. Estes serão ligados a um bloco central com escritórios, boutiques, bares e instalações recreativas, incluindo um ginásio e um court de “space-ball”. Robôs prestarão todos os serviços administrativos enquanto a IA terá total controlo doméstico. A ser conhecida como El-on-Garb, a estação funcionará como um condomínio fechado com arrendamentos discretos e exclusivos operados pelo SpaceBnB. As reservas são por convite com preços cotados em cosmocoin – uma cripto moeda destinada apenas à circulação Universal.

Esta primeira estação será seguida por vários outros postos de paragem de baixa órbita e um pequeno empreendimento lunar do mais alto luxo a ser construído nas margens do Mare Serenitatis para empresas DT. Por sua vez, estes são apenas um prelúdio para a abertura de Muskville, o primeiro grande município marciano projectado exclusivamente para oligarcas.

Num momento em que os cientistas ambientais estão nos a alertar sobre os terríveis riscos no clima potencialmente causados ​​pelo consumo de energia do turismo global, essa especulação dá-nos um vislumbre do futuro estilo de vida da elite privilegiada.

