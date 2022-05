Pelo menos quatro pessoas morreram após explosão de hotel de luxo em Havana

Uma forte explosão, esta sexta-feira, destruiu, parte do Hotel Saratoga no centro da capital cubana.

Pelo menos o primeiro e o segundo piso do hotel de luxo, em Havana, ficaram completamente destruídos. De acordo com a agência Reuters, que cita a televisão estatal de Cuba, há pelo menos quatro mortos e vários feridos.

O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, já se encontra no local e adiantou, no Twitter, que as investigações preliminares apontam para uma fuga de gás.



Elementos das equipas de socorro continuam a efetuar buscas nos escombros à procura de eventuais soterrados.