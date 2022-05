Preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana

Governo determinou uma redução adicional do ISP de 1,2 cêntimos por litro de gasóleo e de 2 cêntimos por litro de gasolina, a partir da próxima segunda-feira.





Os preços dos combustíveis voltam a subir a partir da próxima semana. Assim, a gasolina sobe cinco cêntimos e gasóleo um cêntimo. Em comunicado, o Governo diz ter determinado uma redução adicional do ISP de 1,2 cêntimos por litro de gasóleo e de 2 cêntimos por litro de gasolina, a partir da próxima segunda-feira.

"Considerando o efeito conjunto da tributação em sede de IVA e ISP, a decisão reflete-se num alívio da carga fiscal de 1,5 cêntimos por litro de gasóleo e 2,5 cêntimos por litro de gasolina", diz o Ministério das Finanças, acrescentando que "esta redução resulta do mecanismo de atualização semanal do ISP, que assegura a devolução da eventual receita extraordinária do IVA, e voltará a ser reavaliada na próxima sexta-feira, dia 13 de maio".

O gabinete de Fernando Medina diz ainda que este alívio "acresce às reduções de tributação já anteriormente implementadas, e que na última semana permitiram um desconto fiscal aos consumidores de 20 cêntimos por litro em cada um dos combustíveis".

Assim, durante a próxima semana, "o alívio global da carga fiscal sobre os combustíveis por via das duas medidas em vigor – mecanismo semanal de revisão de ISP e redução das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa de IVA de 13% – totalizará 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 22,5 cêntimos por litro de gasolina".