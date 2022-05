"O que Costa fez foi uma violenta austeridade indireta"

Ex-ministro confessa estar desiludido com o atual estado do PSD e também com o país: ‘Veja o meu estado de amargura e de desilusão depois de ter estado 10 anos no Governo e a julgar que iríamos tornar este país num país moderno, europeu e competitivo’.





Que leitura faz do Orçamento de Estado para este ano?

A proposta não me surpreende. O primeiro-ministro, em plena campanha eleitoral, dizia que se voltasse a ganhar as eleições apresentava o mesmo documento. É um Orçamento que vem na linha de continuidade daquele que apresentou, que foi chumbado, na altura, e deu origem a eleições. Tem algumas modificações porque a conjuntura macro económica mudou. E face às últimas previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) já tem em conta o impacto económico da invasão na Ucrânia pela Rússia, em que vamos ter menos crescimento económico e mais inflação. Por isso, alguns economistas já apontam para uma ameaça de estagflação. O que parece? O Orçamento fala num crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 4,9%, o que acho otimista. O FMI diz que será menos. Depois as previsões para a inflação são um bocadinho otimistas.

As previsões arriscam-se a falhar?

Há uma questão que não é despicienda e tem a ver com a receita fiscal. O que acontece? A taxa de crescimento da inflação associada ao produto é de 2,6%, o que dá um crescimento nominal do PIB de 7,5%. E conta com o defletor do PIB de 2,6% do aumento de preços e do índice de preços ao consumidor a aumentar cerca de 4%. Acho que esses valores estão subestimados face aos valores da inflação que estamos a ter na zona euro e já estamos a ter em Portugal. Como os números deverão ser superiores, o que significa? Mesmo que o PIB real não seja 4,9%, e seja 4% como diz o FMI, vamos ter um defletor do PIB bem superior a 2,6%.

E aí precisaremos de retificativo?

Não, porque do lado da receita não há problema. O Governo está a suborçamentar a receita porque, como expliquei, a receita fiscal está ligada ao PIB nominal e não ao PIB real. E, mesmo que o crescimento real do PIB seja inferior, deveremos ter um crescimento nominal do PIB superior a estes 7,5% que o Governo aponta. Se assim for, do lado da receita fiscal é mais favorável. Depois, temos visto historicamente que o multiplicador da receita fiscal em relação ao PIB tem sido superior a 1. Isto significa que, quando o PIB cresce, a receita fiscal cresce sempre mais do que o PIB. E o que se tem verificado historicamente nas finanças públicas portuguesas? O que é que o Governo estima? Estima um multiplicador à volta de 1, ou seja, ao estar a pôr um multiplicador à volta de 1, logo estima um aumento de receita fiscal igual ao que estima de crescimento do PIB nominal. Ora, já expliquei que o PIB nominal pode vir a ser superior àquele que o Governo aponta e, portanto, também o multiplicador é normalmente superior a 1 e, desta forma, o Governo está a subestimar de duas maneiras a sua receita fiscal. Portanto, a receita pode vir a ser superior à prevista. Aqui não é preciso Orçamento retificativo, porque se houver receita a mais não precisa de corrigir. Só há Orçamento retificativo pelo lado da despesa.

Mas há um fator que pode baralhar as contas do Governo em termos de receita que é a inflação. Tudo indica que vamos assistir a uma redução do poder de compra...

Estamos a ter uma inflação importada da energia, dos alimentos e até das matérias-primas. Esta inflação importada, como os economistas dizem, é tecnicamente um choque negativo sob a oferta em Portugal. E isso significa que o nosso poder de compra e os nossos salários reais, em termos gerais, vão diminuir. Não há volta a dar. Os Governos tentam compensar, fazendo um aumento dos salários nominais que igualem o aumento dos preços e da inflação, mas isso só gera mais inflação. É correr atrás do prejuízo, porque se o choque negativo sob a oferta configura um empobrecimento do país então também significa que o nossos salários reais têm que diminuir. Como é que isso acontece? É ter uma taxa de inflação superior ao aumento dos salários ou dos rendimentos.

Daí o ministro das Finanças falar de espiral inflacionista e recusar o aumento dos salários, nomeadamente da função pública...

Aí tem toda a razão. Em termos gerais, a experiência mostrou que este choque negativo da oferta sobre a economia portuguesa significa um empobrecimento do país. Os nossos salários reais têm que diminuir. Como os Governos tentam ignorar isto e tentam que haja um aumento de salário igual à taxa de inflação e ao aumento dos preços, obviamente estão a correr atrás do prejuízo, no sentido que alimentam a espiral inflacionista. Acho que o Governo e o ministro das Finanças têm razão. Nestas situações, o que é recomendado pelas instâncias internacionais? É avançar com medidas sociais de apoio aos mais desfavorecidos. Os mais desfavorecidos são os que mais sofrem com a subida inflacionista.

Para evitar um maior empobrecimento?

Por duas razões. Primeiro, porque um tipo com menos rendimento é mais sensível. E, segundo, porque quanto menos rendimento tem um tipo mais o peso do que consome em relação ao seu rendimento é maior. E, obviamente, as classes sociais mais desfavorecidas foram apanhadas no seu cabaz de consumo pelo aumento dos preços da energia, das matérias-primas e da alimentação. Numa circunstância destas, o que um Governo tem que fazer, para mim não há dúvidas, é calibrar os apoios sociais para as classes mais desfavorecidas. Não é realista tentar que todos tenham o mesmo poder de compra, não é possível. Eu vou ser afetado, se calhar você também. Mas os mais desfavorecidos devem ser protegidos pelo Governo. E aí chamo à atenção do seguinte: neste Orçamento acho que o Governo, as confederações e os sindicatos todos têm razão à sua maneira e explico porquê: estão previstos cerca de 1,1 mil milhões de euros para estes apoios.



Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do Nascer do Sol, este sábado nas bancas