Embaixadora da Ucrânia preocupada com situação de acolhimento de refugiados

A embaixadora da Ucrânia em Lisboa manifestou, este sábado, preocupação preocupada com a situação de acolhimento de refugiados ucranianos por cidadãos russos em Portugal, que ocorreu em Setúbal. No entanto, sublinhou estar confiante na resolução por parte do Governo português.

"Estamos a monitorizar a situação e estamos à espera dos resultados da investigação", começou por dizer Inna Ohnivets, à margem de uma visita à RTP, onde assistiu ao último dia de gravações do #EstudoEmCasa com a Ucrânia, acompanhada pelo ministro da Educação, João Costa.

"Claro que temos preocupação sobre esta situação, mas estou convencida que o Governo português resolve a situação", afirmou a embaixadora, recusando responder se considerava que Setúbal era um caso isolado ou se já tinha sido contactada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E reiterou estar "à espera dos resultados da investigação em curso à situação".