Namorado de Adele falta a aniversário da cantora para estar com amigos

Adele comemorou o seu aniversário na quinta-feira passada, mas sem uma pessoal que lhe é muito especial: Rich Paul, o seu namorado.

A cantora mundialmente famosa fez 34 anos, e seria esperado que a sua 'cara metade' estivesse ao seu lado, mas não. Segundo escreve o Radar Online, que cita o agende disportivo de Rich Paul, este preferiu passar a noite com LeBron James, em Miami, tendo sido vistos com outros atletas no American Express Presents Carbone Beach.

Os fãs já especulam: quererá isto dizer que o namoro do casal chegou ao fim?