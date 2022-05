U2 dão concerto no metro de Kiev

"Não há outro sítio no mundo onde preferíssemos estar hoje do que na grande cidade de Kiev", afirmou o vocalista.





Bono e The Edge, dois membros dos U2, banda irlandesa, deram um concerto improvisado no metro de Kiev, capital ucraniana. "Não há outro sítio no mundo onde preferíssemos estar hoje do que na grande cidade de Kiev", afirmou o vocalista.

As imagens e vídeos do concerto foram divulgadas pelas autoridades ucranianas, através do Telegram, com os dois artistas a tocarem uma versão da canção "Stand By Me", da banda ucraniana Antytela.

Os U2 têm declarado o seu apoio à Ucrânia desde o começo na guerra, com a banda envolvida numa recolha de fundos, a "Stand Up for Ukraine", que conta com o apoio da ONG Global Citizen. Para além disso, Bono chegou a escrever um poema sobre o conflito.