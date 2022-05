Efemérides de 9 de Maio (2022)

1386 Foi assinada há 636 anos (por D. João I, que aproveitou para o casamento mais produtivo do mundo, logo após a crise de 1383-85) a Aliança Luso-Britânica entre o Portugal e a Inglaterra, a mais antiga aliança entre estados em vigor atualmente.

1918 O oficial militar, político republicano e maçon, Sidónio Pais (1872-1918), 4 meses apauxemburguêrioato ditatotiional.ós o golpe de Estado com que derrubara o Governo de Afonso Costa, foi proclamado há 104 anos Presidente da República Portuguesa, para um mandato ditatorial inferior a um ano, interrompido pelo seu assassinato na Estação do Rossio.

1950 O então MNE francês, Robert Shuman (1886-1963) propôs há 72 anos a criação a Comunidade do Aço e do Carvão, antecessora da UE – agora dado como Dia da Europa (além da dia da vitória russa na II Grande Guerra).

1969 200 santos foram retirados há 53 anos do calendário litúrgico oficial da Igreja Católica, nas reformas do Concílio Vaticano II (1962-65).

1978 O então primeiro-ministro italiano democrata-cristão Aldo Moro, raptado 54 dias antes pelas sanguinárias Brigadas Vermelhas (entretanto extintas), foi encontrado morto num automóvel no centro de Roma, há 44 anos.

1988 Saiu há 31 anos o número zero do semanário O Independente, transformado pelo seu 2º director (o 1º seria Miguel Esteves Cardoso), Paulo Portas, numa espécie de porta-voz de uma direita ferozmente anti-cavaquista (saindo o último número, já com outra direcção, em 2006).

1992 Foi constituída há 30 anos a Plataforma de Esquerda, associação política de natureza não partidária, com dissidentes do PCP que aderiram maioritariamente ao PS, como Pina Moura, José Magalhães, Miguel Portas, Mário Lino, Barros Moura ou José Luís Judas.

1994 Nelson Mandela (1918-2013) tornou-se há 28 anos (e durante 5) o primeiro presidente negro da África do Sul.

2006 Uma operação há 16 anos da polícia espanhola contra a corrupção envolveu a Fundação Afinsa e o Fórum Filatélico, dirigido pelo português Albertino de Figueiredo.

2008 O FC Porto foi punido há 14 anos com a perda de 6 pontos e o seu presidente, Pinto da Costa, suspenso por 2, enquanto o Boavista FC foi condenado à descida de divisão, perda de 6 pontos e várias multas, entre as quais uma de 180.000 euros, no âmbito do processo Apito Final, sobre corrupção no futebol.

2019 O Papa Francisco, muito criticado por não ir suficientemente longe nessa matéria, criou há 3 anos novas regras para a Igreja Católica na responsabilização de membros seus nos abusos sexuais, o que está agora a ter grande impacto em Portugal.