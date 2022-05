Manchester feita de sonhos e pesadelos

A luta pelo título de campeão inglês continua ao rubro entre Liverpool e Manchester City, com a equipa de Pep Guardiola a liderar agora a prova com uma vantagem de três pontos. No domingo, os blues golearam (5-0) o Newcastle e isolaram-se no topo da tabela, com 86 pontos, aproveitando da melhor forma o deslize da equipa orientada por Jürgen Klopp, que registou um empate caseiro (1-1) na receção ao Tottenham. Com três rondas para o final da competição, o City, atual campeão em título, ainda vai defrontar o Wolverhampton e o West Ham (ambos fora), fechando a sua participação na competição com a receção ao Aston Villa, no próximo dia 22 de maio. Depois da derrota frente ao Real Madrid (6-5 no conjunto das duas mãos), que impediu que a equipa dos portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias marcasse presença na final da Liga dos Campeões, revalidar o título na Liga inglesa é a grande missão do City. Já o Liverpool ainda pode sonhar com uma época brilhante: com o título de campeão inglês ainda vivo, os reds vão também disputar a final da prova dos milhões após a reviravolta alcançada frente ao Villarreal (5-2 no total das meias-finais).

Na prova inglesa, tal como o City, Klopp e companhia vão encontrar nesta reta final o Aston Villa (fora) e o Wolverhampton (na última jornada, em casa) e, pelo meio, defrontam o Southampton (fora). E não é tudo, já que o Liverpool é igualmente um dos finalistas da Taça de Inglaterra, a denominada FA Cup, que vai discutir contra o Chelsea, em Wembley, no próximo dia 14 de maio.

Já no dia 28 deste mês defronta o Real Madrid na grande decisão da Champions.

Mas se City e Liverpool vão colecionando vitórias e sonhando com títulos, já o Man. United continua a surpreender tudo e todos... pela negativa.

Humilhação

Com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze titular, o Manchester United foi no último sábado humilhado no terreno do Brighton. Derrotado por 4-0, o Man. United segue no sexto lugar na Premier League, com 58 pontos: sem possibilidades matemáticas de atingir o quarto lugar que dá acesso direto à Liga dos Campeões, o United tem como objetivo principal terminar no lugar que atualmente ocupa na tabela classificativa, uma vez que a sexta posição tem acesso à Liga Europa 2022/23.

O futuro de Cristiano Ronaldo continua assim a ser um dos principais destaques. O avançado português regressou ao Manchester United no verão de 2021, mas a época ficou longe das expectativas. Ficar de fora da Champions também não parece ser uma opção para o atleta, de 37 anos, que na atual edição da prova ficou pelo caminho nos oitavos de final, depois de o United ter sido derrotado pelo Atlético de Madrid de João Félix.