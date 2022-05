Atleta socorrido na prova de triatlo Challenge Lisboa morre no hospital

Um atleta que foi socorrido durante a prova de triatlo “Challenge Lisboa”, no sábado, acabou por morrer já no hospital, confirmou a organização da prova, esta segunda-feira.

"É com grande tristeza que confirmamos a morte de um participante no Challenge Lisboa no fim-de-semana", indica a publicação partilhada na página oficial da prova na rede social Facebook.

Segundo o “Challenge Lisboa”, as equipas de segurança terão reparado na prova de natação que “o atleta estava em apuros”, tendo-lhe sido prestados "cuidados médicos imediatos".

O atleta foi “transportado para a tenda médica”, onde terá sido alvo de manobras de reanimação e mais tarde encaminhado para um hospital em Lisboa.

Na noite de domingo, a organização recebeu a notícia de que o atleta não tinha sobrevivido.

Note-se que no sábado, dia 8 de maio, ocorreu a prova da Meia Maratona de Lisboa, onde também morreu um atleta de nacionalidade neerlandesa após a corrida. A informação foi avançada pela organização, que não entrou em mais detalhes sobre o óbito.