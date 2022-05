Lisboa pode ganhar o título de "Melhor Destino Metropolitano" à beira-mar

Lisboa poderá conquistar - no dia 1 de outubro deste ano - o título de Melhor Destino Metropolitano à beira-mar na 29.ª edição dos prémios World Travel Awards (WTA), um dos poucos títulos que lhe falta receber.

Além disso, a capital portuguesa está ainda nomeada para as categorias de Melhor Destino de Cidade, Melhor Destino City Break, Melhor Destino de Cruzeiros e Melhor Porto de Cruzeiros da Europa. Já o Turismo de Lisboa está nomeado para Melhor Organismo de Turismo de Cidade.

Para o diretor-geral do Turismo de Lisboa e presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, Vítor Costa, “é com enorme honra e satisfação que Lisboa recebe estas nomeações, fruto do dinamismo, capacidade de inovação e enriquecimento da qualidade da oferta no desenvolvimento da estratégia regional”.

Desta forma, a cidade das sete colinas volta a ser um dos destinos a concorrer em várias categorias em mais uma edição dos “Óscares do Turismo”, como reconhecimento da oferta turística e das melhores práticas do setor.

As votações decorrem até dia 8 de agosto no site oficial do concurso e podem votar nestes prémios o público em geral e os profissionais de turismo.