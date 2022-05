Fim do SEF

A mim, aterra-me mais a PSP e a GNR, pelo que se sabe destas Polícias, do que o SEF, que parece ainda fácil de limpar.





Já toda a gente o disse: o final do SEF deve ter sido uma das precipitações do anterior ministro da Administração Interna; e o seu adiamento sine dia é uma boa coisa.

A mim, aterra-me mais a PSP e a GNR, pelo que se sabe destas Polícias, do que o SEF, que parece ainda fácil de limpar.

Por alguma razão, houve um sindicalista a falar bem, o do SEF. Claro que se pode pensar que estava apenas a defender os seus representados (por si). Mas a razão parecia estar do seu lado, como o actual Governo parece ter reconhecido, contra o anterior, embora ambos do mesmo partido. E isto não deve ser apenas uma questão corporativa, em que se valorize a opinião de todos os sindicatos. Por muitos processos-crimes que se apresentem. E por muitas opiniões que se dêem sobre o assunto.

Claro que em princípio não se deveria dar demasiado cres policiais.es dasz+ iado crédito às opiniões provenientes das 3 instituições policiais.