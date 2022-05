Tina Fey conta que Kevin Spacey tentou 'engatá-la' numa festa do SNL

Este 'segredo' foi contado num evento ao vivo com a amiga e comediante Amy Poehler, no sábado.





As comediantes Tina Fey e Amy Poehler revelaram alguns segredos sobre a sua vida pessoal durante um evento ao vivo “Netflix Is a Joke: The Festival”, no sábado.

Num jogo, foi perguntado à dupla de guionistas do “Saturday Night Live” qual foi a pessoa mais famosa a seduzi-las.

Tina Fey não teve problemas em contar que o ator Kevin Spacey gostou da comediante depois de ter apresentado um programa do “Saturday Night Live” em 2006.

"Isto é o tipo de coisa estranha que me costumava acontecer. Uma vez, quando fui apresentadora do 'SNL,' na pós-festa, já era tarde, mas o Kevin Spacey tentou atirar-se a mim", contou Tina Tey ao público, que não ficou muito encantada com o charme do ator.

Ao que parece Amy Poehler recorda-se do momento e disse, em tom de brincadeira, que Spacey “realmente estragou tudo”.

A amizade entre as comediantes é especial, visto que Tina Fey tentou juntar Amy Poehler com o ator James Marsden, conhecido pelos papeis num filme do X-Men e mais recentemente como personagem principal do primeiro filme do ouriço Sonic. No entanto, James Marsden não estava interessado e rejeitou a proposta educadamente.

"Estávamos no [Emmys ou Globos de Ouro] e íamos a uma pós-festa. Percebi na minha cabeça que ia arranjar-lhe um encontro com James Marsden. Eu estava a sair, e estava tipo, "Jimmy, devias vir à nossa pós-festa". Ele disse: 'Oh, talvez vá', e eu disse: 'Não, devias definitivamente vir à nossa pós-festa'. Eu estava bêbada", relatou Tina Fey.

"Percebi na minha embriaguez que ele pensava que eu estava a tentar ficar com ele, mas eu sou uma senhora casada e ele é um cavalheiro. Eu não era", brincou.