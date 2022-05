GNR resgata gato preso perto de motor de um veículo em Guimarães

A Guarda Nacional Republicana (GNR) resgatou, no domingo, um gato que estava resguardado no interior de uma viatura, em Guimarães. O animal foi encontrado sem qualquer problema de saúde.

De acordo com um comunicado da GNR divulgado hoje, os militares estavam a realizar uma ação de fiscalização rodoviária, quando abordaram um veículo e ouviram o “miar de um gato vindo da parte frontal da viatura”, tentando imediatamente localizá-lo.

“No decorrer da ação verificaram que o felino se encontrava preso numa zona perto do motor, sem acesso direto para sua extração”, explicou a força de segurança.

Com a devida autorização do proprietário do automóvel, a GNR teve de proceder à desmontagem de uma parte do veículo para retirar o animal.

“O gato, apesar de desidratado, encontrava-se em boas condições de saúde e acabou por se adotado por um popular”, contou a autoridade.