INE confirma taxa de inflação nos 7,2% em abril

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou que a taxa de inflação em Portugal chegou aos 7,2% no mês de abril. Um valor que é superior em 1,9 pontos percentuais (p.p.) ao observado no mês anterior e representa a taxa mais elevada desde março de 1993.

O gabinete de estatística acrescenta ainda que “o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também acelerou, registando uma variação de 5,0% (3,8% em março)”.

E acrescenta que a variação do índice relativo aos produtos energéticos aumentou para 26,7% (19,8% no mês precedente), que é o valor mais elevado desde maio de 1985, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados apresentou uma variação de 9,4% (5,8% em março).

Já a variação mensal do IPC foi 2,2% (2,5% no mês precedente e 0,4% em abril de 2021). A variação média dos últimos doze meses foi 2,8% (2,2% em março).

Diz ainda o INE que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português apresentou uma variação homóloga de 7,4%, novo valor mais elevado registado desde o início da série do IHPC, em 1996. Esta taxa é superior em 1,9 p.p. à do mês anterior e inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) ao valor estimado pelo Eurostat para a área do Euro (em março, esta diferença foi de 1,9 p.p.).

Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 5,3% em abril (4,1% em março), superior à taxa correspondente para a área do Euro (estimada em 3,9%), mantendo o perfil ascendente verificado nos últimos meses.