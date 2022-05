Aos 84 anos, Anthony Hopkins é modelo de campanha da Loewe

Para Anthony Hopkins, a idade não é um obstáculo. Aos 84 anos, aceitou ser modelo da nova campanha da Loewe.

O ator posou com dois estilos diferentes para a marca de luxo. Numa das fotos, aparece com uma sweatshirt, de cerca de 600 euros, a combinar com o resto do 'look', com calças pretas e ténis. Na outra foto, está vestido com uma t-shirt muito colorida e um casaco longo, escuro.

“Para alguma diversão, o trabalho de hoje é como modelo”, escreveu o actor, no Instagram.