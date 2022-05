Selena Gomez pede desculpa após ser acusada de gozar com Hailey Bieber

Talvez tenha sido mera coincidência. Selena Gomez, cantora e atriz, e ex-namorada do popular cantor Justin Bieber, foi acusada nas redes sociais de gozar com Hailey Bieber, após ter publicado um vídeo, na rede social Tik Tok, sobre maquilhagem, no mesmo dia que a mulher do cantor.

Após ter dado conta da onda de comentários negativos de que foi alvo, a cantora escreveu, no Twitter: "É por isso que acredito na importância de cuidarmos da saúde mental. Pessoal, não faço ideia do que fiz, mas sinto muito. Zero má intenção". Gomez chegou mesmo a desativar os comentários da sua publicação, no Tik Tok.

Na terça-feira, dia 10, Hailey Bieber publicou uma série de vídeos naquela rede social em que aparecia a fazer uma maquilhagem e 'skincare'. Horas depois, Selena Gomez publica um vídeo com o mesmo conteúdo, mas com um gesto particular: teria revirado os olhos, fazendo com que muitos achassem que estaria a gozar com a atual namorada de Justin Bieber.