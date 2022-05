Aeroporto de Lisboa fechado temporariamente após aterragem de emergência de avioneta

Aeronave teria um problema no trem de aterragem.





A aterragem de emergência de uma avioneta no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, esta quinta-feira, levou ao encerramento temporário das pistas.

O piloto da aeronave comunicou um problema no trem de aterragem, tendo sido mobilizados meios de socorro, avançou o Correio da Manhã.

No local estiveram meios da ANA-Aeroportos além de patrulhas da Divisão Aeroportuária da PSP.

O mesmo jornal cita fonte não oficial do aeroporto que disse que as descolagens e aterragens no aeroporto já estão restabelecidas.