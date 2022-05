Advogada prestes a 'deixar' Rendeiro é quem vai identificar corpo e iniciar procedimentos de trasladação

A advogada de João Rendeiro, June Marks, adiantou que já foi chamada para identificar o corpo do ex-presidente do BPP, encontrado morto, esta sexta-feira, na prisão de Westville, na África do Sul, num cenário de enforcamento.

"Pediram-me para identificar o corpo. Estou à espera da chamada do responsável da investigação para ir. Depois, irei tratar dos procedimentos para a trasladação", afirmou a advogada, à agência Lusa.

June Marks afirmou que a morte do ex-banqueiro, de 69 anos, "foi um grande choque" e que "ninguém estava à espera", mas disse não ter grandes expectativas nas diligências das autoridades sul-africanas para apurarem as circuntâncias do alegado suicídio de Rendeiro. "Duvido que descubram muito mais na investigação", acrescentou.

A advogada estaria prestes a deixar de representar o ex-líder do BPP, decisão seria comunicada à justiça na sessão em tribunal que estava agendada para esta sexta-feira.

Em causa estava a falta de pagamento dos seus honorários, pelo que June Marks pretendia que fosse atribuído, pelo estado sul-africano, um novo advogado ao português, segundo a CNN.

Recorde-se que João Rendeiro foi detido em Durban a 11 de dezembro do ano passado, após três meses de fuga à justiça portuguesa. Encontrava-se em prisão preventiva a aguardar a decisão do processo de extradição para Portugal, condição à qual se opunha.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo sido dado como provado que Rendeiro desviou 13,61 milhões de euros do banco. Das três condenações, apenas uma já transitou em julgado, não sendo possível mais recursos, com João Rendeiro a ter de cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.