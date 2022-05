Discussão entre juízes e advogado adia primeiro julgamento de crimes de guerra na Ucrânia

Vadim Shishimarin, militar russo de 21 anos, começou esta sexta-feira a ser julgado, no tribunal de Kiev, na Ucrânia, por alegados crimes de guerra, sendo acusado de ter matado um civil. A sessão, contudo, foi adiada para o dia 18 de maio após uma discussão entre juízes e advogados sobre questões processuais.

O soldado, tal como explica a Sky News, só chegou a falar em tribunal para confirmar que era, de facto, um soldado russo, natural de Irkutsk.

Vadim Shysimarin, um comandante da divisão de tanques de Kantemirovskaya, chegou ao tribunal distrital nº 3 da capital ucraniana em fato de treino cinzento e algemas. O jovem é acusado de ter matado um homem de 62 anos, no dia 28 de fevereiro, na aldeia de Chupakhivka, em Sumy, e está detido sob custódia ucraniana, escreve o The Guardian.

The first Russian war crimes trial opens in Kyiv.



Russian soldier Vadym Shyshymarin, 21, is accused of killing an unarmed 62-year-old civilian by firing an automatic rifle from a car window.pic.twitter.com/ay1BZJHPAl