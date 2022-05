Pelo menos 13 palestinianos feridos em confrontos com Israel

Pelo menos 13 palestinianos ficaram esta sexta-feira feridos no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, na sequência de confrontos com as forças de seguranças israelitas.

Os confrontos começaram quando os soldados da Israel cercaram uma casa que havia sido alvo de mísseis teleguiados, chegando a provocar um incêndio, reporta a agência de notícias Wafa.

Um jornalista da agência de notícias France-Presse (AFP) relatou ainda que houve um tiroteio entre soldados israelitas e palestinianos.