João Rendeiro pediu ajuda a amigos nos últimos dias

João Rendeiro aproveitou a transferência passageira para uma cela individual para pôr termo à vida. A impossibilidade de movimentar os dinheiros colocados em offshores no estrangeiro levaram-no a uma situação de miséria e desespero. No início desta semana pediu ajuda financeira a amigos para acorrer a situações urgentes. A própria advogada que o patrocinava preparava-se para o abandonar, devido ao não pagamento dos honorários.





Um homem pode mais depressa ser vítima das suas afirmações públicas do que das suas convicções. O orgulho é, muitas vezes, o peso na balança. O ex-banqueiro havia dito que não regressaria a Portugal e a promessa cumpriu-se.

Fora condenado a dez, cinco e três anos e meio de prisão, no âmbito de três processos judiciais. Entre os variados ilícitos de que estava acusado, encontravam-se a falsidade informática, a falsificação de documentos, a burla qualificada e a fraude fiscal.

Numa carta dirigida a um amigo, datada de 2 de setembro do ano passado, que viria a ser publicada no Tal&Qual, já apontava um desfecho para a estrada da sua vida: «É muito improvável que nos voltemos a ver e quero dar-te algumas explicações. Não que duvide da tua incondicional Amizade, mas para ti e muitos outros importará saber o que me vai na alma. Não creio que, com vida, volte a Portugal e assim, de algum modo, esta é uma carta de despedida».

Entrevista televisiva permitiu captura

Em entrevista à CNN Portugal, cerca de duas semanas antes de ter sido detido, a 11 de dezembro de 2021, na Forest Manor Boutique Guest House, um empreendimento turístico de luxo, acabaria por dar o flanco quando as cortinas do quarto do hotel foram identificadas pela Polícia Judiciária – sendo, assim, descoberto o seu paradeiro.

Contudo, quando escreveu a missiva, o antigo presidente do BPP não era um homem desesperado. A advogada que contratara antes de optar pela África do Sul, segundo fonte próxima da família, garantira-lhe que naquele país ele nunca seria extraditado. Tratava-se de June Stacey Marks, conhecida por ter um escritório cujas especialidades são liquidações, investigações criminais, insolvências, crimes de colarinho branco, contratos e extradições. A profissional já teve em mãos casos mediáticos, como o do empresário Phumudzo Makhado e J. Arthur Brown, acusado de ter desviado mais de 77 milhões de euros dos fundos geridos pela sua empresa, a Fidentia.

