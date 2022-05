"Estas duas candidaturas não têm força para mobilizar o PSD"

Ribau Esteves chegou a ponderar avançar com uma candidatura à liderança do PSD por entender que o partido precisa ‘de uma profunda mudança e reforma’. Desistiu por achar que seria preciso mais tempo e mais trabalho.





Ainda não decidiu se apoiará Jorge Moreira da Silva e garante que tudo está dependente de uma conversa que deverá realizar-se na próxima semana. Em relação a Luís Montenegro, não perdoa nas críticas. E lamenta que o partido ande «há muito tempo em lutas internas, algumas delas violentas, principalmente aquelas que aconteceram num passado mais recente», o que, na sua opinião, acabou por se refletir nos resultados das últimas eleições. Ribau Esteves é apoiante da descentralização e dá cartão vermelho a Rui Moreira em relação à sua posição na ANMP: «Há pessoas, como o meu estimado colega que é presidente da Câmara do Porto, que nunca ligaram à Associação Nacional de Municípios Portugueses e que têm este ar zangado, mas não é com a associação, é com o Governo».

Como vê a situação do PSD? Estava à espera de ver o partido neste estado?

É com muita pena e com muita preocupação que vejo o estado em que o Partido Social-Democrata está. Como é público, ponderei uma candidatura por entender que o PSD precisa de uma profunda mudança, de uma profunda reforma. Precisa de ter uma estratégia nova em relação à sua organização interna, às suas mensagens políticas, a forma como comunica, como se organiza, como se estrutura, enquanto organização espalhada pelo território. E nessa ponderação que fiz para poder assumir uma candidatura em nome desta mudança profunda, fui recolhendo imensos apoios, tinha muita gente disponível e interessada nesse caminho, mas não encontrei o número de pessoas suficiente para fazer o combate que temos de fazer no terreno. O que concluí é que é preciso mais tempo e mais trabalho para que possamos construir esse projeto de profunda mudança para o PSD, dado que saímos das últimas eleições legislativas numa situação política muito complexa, com uma maioria do PS à nossa esquerda e com dois partidos que se transformaram na terceira e na quarta força partidárias nacionais com um forte crescimento e uma forte dinâmica: Iniciativa Liberal e Chega. O PSD tem de arranjar uma solução profundamente diferente das que estão hoje postas em cima da mesa, profundamente diferente daquilo que foi fazendo no passado – nomeadamente no passado recente – que tem muitas coisas boas, mas não é aí, na minha opinião, que está a solução para os desafios do quadro político que temos hoje e que vamos viver nos próximos quatro anos e meio. Neste momento, o partido está colocado perante as duas propostas que tem em cima da mesa e é por aí, escolhendo o melhor dos dois ou o menos mau dos dois, que o partido terá que escolher a sua nova liderança.

Se houvesse mais tempo para preparar esta sucessão no partido, teria avançado?

Claramente, sim. Embora existam dois fatores adicionais. O PSD está, por um lado, assente na sua estrutura de concelhias e de distritais, está muito enquistado a pessoas que fazem a gestão da máquina, do chamado aparelho, de uma forma muito profissional, sem ter uma lógica de serviço público, que é aquela lógica que deve existir na vida de um partido político. Por outro lado, o PSD também está cansado de disputas internas. O partido anda há muito tempo em lutas internas, algumas delas violentas, principalmente aquelas que aconteceram num passado mais recente. Estamos agora numa nova disputa interna, mas com níveis de mobilização e de motivação dos militantes do PSD muito baixos, o que demonstra bem que o partido precisa de ganhar tempo, de uma mudança clara, profunda e, por muito mérito que possam ter as duas candidaturas que estão em cima da mesa, nenhuma delas tem essa capacidade de mudança. É preciso ter experiência de gestão e de conhecimento do terreno, do território e dos portugueses e nenhum dos currículos de cada um dos companheiros que está a candidatar-se me parece ser suficientemente credível aos olhos dos militantes e que seja mobilizadora para a tal mudança que é absolutamente inevitável para que o PSD consiga liderar a oposição e crescer, para se vir a afirmar como um partido alternativo ao PS na governação do país.

Temos um Governo de maioria absoluta e, por tradição, o PSD é o partido líder da oposição. Enquanto não organizar a casa, os próximos tempos são complicados?

Claro que sim. É por isso que me preocupa muito ver candidatos à liderança a falarem que o seu objetivo é serem primeiros-ministros. O objetivo do PSD, nestes próximos anos, é mudar, reformar-se, capacitar-se, cuidar de si, tratar das suas gravíssimas doenças -– algumas delas já não são novas – e esse cuidar, como gosto de dizer, é como quando estamos doentes. Antes de termos a ambição de ajudarmos os outros, temos que nos curar a nós próprios para depois podermos ser úteis aos outros, porque doentes não conseguimos. E essa é a realidade do PSD e, portanto, esse cuidar é um serviço de relevantíssimo interesse público nacional porque o país precisa de um PSD forte, não vale a pena estes atos de ilusão de que temos de falar para o país, que temos que ser candidatos a primeiros-ministros, porque o que é preciso e é prioritário é cuidar, capacitar, reformar o PSD.

Quando diz que o partido precisa de cuidar de si por estar mais frágil essa fragilidade é da responsabilidade de Rui Rio?

Evidente que é um acumulado, embora o presidente Rui Rio não tenha conseguido cumprir os seus objetivos. Ele próprio tinha um objetivo de reformar o partido, mas nem sequer teve tempo para tentar fazer essa reforma. Conseguiu em algumas áreas, por exemplo, na gestão financeira, mas a verdade é que não conseguiu. Não teve tempo, teve muitas lutas eleitorais. Eleições regionais, autárquicas, legislativas... teve sempre uma pressão externa muito forte e uma guerra interna, assaltos à sua liderança, disputas internas. É por isso que, neste quadro que vivemos agora, há também essa vantagem: o PSD tem tempo para fazer esse trabalho. Só há eleições em 2024 e 2025 e o PSD tem tempo para fazer este trabalho e deve dar essa prioridade. É evidente que há um dano maior na liderança do presidente Rui Rio que foi o resultado das eleições legislativas, em que o PSD tem um resultado muito mau, não conseguiu crescer e deu as condições políticas para o PS ter uma maioria absoluta, seguramente muito à custa do voto útil que o PS conseguiu.

António Costa durante a campanha apelou a essa necessidade de voto útil...

E conseguiu o efeito da vitimização. Foi buscar votos ao BE e ao PCP. O BE e o PCP estão reduzidos a partidos de 4%. No centro acredito que tenha ido buscar alguma coisa, mas à sua direita não, porque o crescimento do Iniciativa Liberal e do Chega foi muito forte e o PSD não conseguiu ter uma mensagem que capitalizasse o descontentamento que existia em relação à governação do PS. Sempre disse que ganhava quem fosse eficiente na conquista do voto útil. O PSD não foi, o PS foi e o que aconteceu não foi a surpresa da vitória do PS, porque isso era expectável, a grande surpresa da vitória do PS foi a maioria absoluta.

A ideia que Rio passou durante a campanha dizendo que apoiava o Governo no caso de ser o segundo partido mais votado terá criado um mal estar interno?

Não. O que criou internamente o mal estar foi quando já sabíamos que íamos ter eleições antecipadas, quando já sabíamos que o Orçamento de 2022 ia chumbar e que o Presidente da República ia convocar eleições antecipadas, o PSD, em vez de se pôr na rua a trabalhar junto dos portugueses, a apresentar um projeto político, a mobilizar a sociedade para um projeto alternativo, pôs-se numa luta interna numas diretas absurdas, antes do seu tempo, e isso deu uma ajuda no sentido negativo ao PSD. Essa questão, para mim, é uma questão absolutamente central. O PSD fez bem naquilo que foi dizer ao país, naquilo que são reformas, um envolvimento em que o PS e o PSD têm que estar porque, se não estiverem, não há reformas em áreas tão importantes como a Justiça, a Saúde, a Segurança, a Reforma Constitucional. O PSD estava disponível para isso e acho que Rui Rio fez bem. Entendo que não foi aí que esteve a derrota do partido. Foi aí que esteve uma nota de responsabilidade, que é um ato positivo de um partido que se candidata para ganhar mas que sabe que, se perder, tem um papel num país que precisa, urgentemente, de profundas reformas em várias áreas da estrutura do Estado.

Só vão votar 42 mil militantes. É um universo muito pequeno para o que costumam ser as eleições internas do partido...

É aquilo que disse há pouco. O PSD não tem, nestas duas candidaturas, força e motivação para se mobilizar. O partido está, no seu aparelho, tomado por muita gente que joga apenas o exercício das cadeiras e dos lugares e o partido está cansado de disputas e lutas internas que o têm fragilizado de forma acumulada. É uma infelicidade vermos números tão pequenos, vermos o partido com tão pouca mobilização, mas é uma consequência da situação. É por isso que eu próprio, na tal procura de gente para vir trabalhar para um grupo à séria, para lutarmos por uma mudança profunda, também não consegui encontrar um número suficiente, por essa mesma desmotivação.

Caso contrário, teria avançado para a liderança...

As decisões temos que as tomar em cada momento. É assim a vida. Quando tive de fechar o processo e tomar uma decisão, a minha leitura das centenas e centenas de conversas que tive com tanta gente nos quatro cantos do país, foi esta: ‘Lamento, mas há futuro pela frente e não tenho dúvidas: o PSD vai precisar de um projeto de profunda reforma, de profunda mudança, para ser um partido popular, um partido que conheça o território, de gente que tem currículo no trabalho pelas pessoas, pelos cidadãos, para podermos liderar a oposição e vir a ter um projeto político alternativo’. Até lá, ganhará obviamente quem os militantes entenderem por bem. Da minha parte, como militante disciplinado e enquanto for militante, sempre ajudarei o meu partido nas funções que tenho para desempenhar mas, claramente, o caminho que vemos ser proposto pelas duas candidaturas não é o caminho de profunda mudança de que o PSD precisa.

