João Botelho: "Este é Um país de chibos! Os portugueses ainda são piores do que a pide"

É preciso lata, e muita, ou antes: tantas – bater-lhes forte, para trazer à superfície os fantasmas, dar à carne um rubor de outro mundo. E audácia também, mesmo contra o descanso eterno: ter o nervo de escancarar as portas, todas as que sobre nós se fecham, e nos deixam um país de muros, vigiando todo o percurso do nosso sono. Alexandre O’Neill bem merecia isto, agora que já dormiu uns anos, descansou bastante, para que não se faça dele outra carcaça verbal no museu dos iletrados, e também para que não se habitue ao «interminável sono coração emparedado». Vem um filme então, Um Filme em Forma de Assim, uma coisa sem aquele respeito que nos torna comadres, com o engenho de nos devolver aos lugares, a esses passos de cidade à solta, espavorida, viva, que os torna familiares, nas articulações dos seus encontros com aquele eco que nos fala e obriga ao diálogo, mesmo no mais íntimo abandono. João Botelho tem nos ossos um estudo de quase meio século a calcorrear aquelas ruas, e, por isso, quando chegou a pandemia, soube arrastar por um período de sete semanas a Rua da Escola Politécnica para um pavilhão na margem Sul, que parece bem mais real no filme do que se formos à rua no que resta, hoje feita outra coisa. Um cenário tão fiel numa altura em que o sonho ignorado recua até ao mais íntimo de cada um de nós. O filme não é uma viagem fácil, embora haja nesta recriação do ambiente, no desdobrável daquela poesia, na sua voz contrafeita, revirando o «diz-que-diz-que da vizinhança», essas «pequenas conversas de ferrugem de musgo/ queixas/ questiúnculas/arrotos comoventes». Assim, remonta o enredo de outra forma, fazendo um laço dos aspetos grotescos, satirizando-nos e à nossa particular vileza de quem vai ajudando ainda a tecer as malhas como quem não quer a coisa. E, assim, da cidade que tantas mortes tem simulado – também ela muito dada a delíquios –, na mesma curva exemplar do tempo, levanta-se de novo algo mais que o murmúrio e a reza, aquela mesma atmosfera rarefeita e a vertigem das ruas, o tumulto das praças. De então, de repente ela volta, e é ela, e somos nós, os de sempre, «numa dor de esperança sem razão de ser».

Há um aspeto curioso neste filme que é o subtítulo, que nos fala num divertimento em tempo de pandemia. Como foi para um boémio inveterado ver a forma como ao longo de mais de dois anos se prescindiu desse outro lado da vida? E que boémia nos resta hoje?

Já não é bem a mesma coisa. O que há são regras, que tomaram conta de tudo. O que resta é uma coisa muito controlada. Na pandemia o que vi ganhar expressão foi precisamente o medo, esse que o O’Neill adivinhava que ia ter tudo, e tem. Vimos como a pandemia deu azo a que se expressasse este medo pelo Outro, um medo que leva a que, mesmo quando as pessoas querem fazer as coisas de forma clandestina, já não saibam exatamente como, porque se habituaram a essa forma de exibicionismo que tomou conta de todos os aspetos da nossa vida. Mas as regras impõem-se em tudo, e o que nos resta são esses locais de divertimento onde tudo parece coreografado. Liberdade é coisa muito difícil de se achar, até na noite. E de algum modo o desejo de liberdade foi convertido nesse desejo de exibicionismo.

E noutros tempos como foi?

Tenho memória de uma coisa de transição que foi muito mais engraçada. Aqueles bares do Cais do Sodré, que se enchiam de marinheiros, quando ali se procurava uma forma de divertimento que tinha a ver com escapar de todos os aborrecimentos e de todos os constrangimentos do dia-a-dia. A liberdade nascia das pessoas se descobrirem... umas nas outras. Aquilo que me anima é esse momento de transição, quando se troca uma coisa infeliz por outra que, por um bocado, tem aquele sabor ilimitado do sonho.

Aquela geração do O’Neill, Cesariny, Pacheco, César Monteiro…

Sim, os meus colegas mais velhos, que se reuniam nos cafés, no Vá-Vá e noutros, no Monumental. E havia o Bolero, havia toda uma rede meio decadente, eram umas coisas estranhas, onde era possível escapar, buscar refúgio… Depois um momento muito alto foi a invenção do Frágil, no Bairro Alto, pelo Manuel Reis. Ele foi o génio dessas invenções. Ali entravam pretos, brancos, azuis, havia artistas e não-artistas, gente que chegava muito fora da órbita. E depois dessa aventura no Bairro Alto, o Manuel Reis foi ainda responsável por abrir o rio. Eu lembro-me do rio tapado naquelas noites no Cais do Sodré. Estava tudo tapado pelos contentores, e quando ele inventou o Lux, transformou a impressão da cidade. Tomou conta daqueles armazéns, restaurantes, fez um acordo com o porto de Lisboa, e abriu a perspetiva sobre o rio. Durante a pandemia o que eu fazia era sair para passear horas à noite, ao longo do rio. Às tantas parecia uma cidade evacuada... ouviam-se os passos ao longe. Nunca tinha sentido aqui uma tão grande comunhão com o espaço.

Foi também um intervalo na entrega da cidade aos turistas.

Sim, alguns pudemos reaver a cidade. Foi uma outra forma de boémia, esses percursos que retomámos a sós. Não consigo estar acordado pela manhã, essas horas da luz a crescer ferem-me. Antes do meio-dia funciono com dificuldade. Se acordava mais cedo, o que via era essa cidade muito amofinada: as pessoas com as máscaras, em filas à espera dos transportes… Que cenário tão triste se via por aí. Felizmente, eu tenho este luxo que é poder fazer só o que gosto. E aquilo de que mais gosto é cinema. Este filme foi preparado como uma festa, uma celebração de agradecimento ao O’Neill. Sabe que ele era meu vizinho... e quando quis fazer o filme Um Adeus Português, fui ter com ele ali à Císter, onde era fácil apanhá-lo às tardes, e pedi-lhe para usar o título dele. Não tinha tanto a ver com tudo aquilo que estava na origem do poema, mas mais com a ideia expressa lá num verso, ‘esta pequena dor à portuguesa tão mansa quase vegetal’.

E sentiu isso ligado à sua própria vivência, depois da morte do seu irmão, e pela forma como a família evitava o assunto?

Sim. O meu irmão ainda morreu cá, nos exercícios de preparação para a guerra. Foi um acidente em que foram usadas munições verdadeiras, e ele foi apanhado… Tinha 19, era tão novo, pá. E o O’Neill fez uma coisa de uma grande generosidade: escreveu um texto no jornal onde dizia que me tinha dado o título, que era meu. Veio dizer que não fora roubado, não se tratava de uma apropriação, não, que agora o título era meu.

Não terá sido ele a sentir alegria por lhe aparecer um jovem cineasta que se inspirara nas coisas dele? Isto quando, até hoje, o O’Neill anda tramado com o engraçadíssimo, e parece só ser reconhecido pelos aspetos mais leves…

Claro. Há meia dúzia de pessoas que sabem, que sentiram o peso que há naquela obra. De resto, são cada vez menos as pessoas que leem, e até diminui o número das pessoas que têm sequer a capacidade de o apreender. E isto não é só com ele. Temos tantos outros, grandes e que não têm quem esteja minimamente à altura e possa preencher-lhes a sombra. Uma das coisas que me impulsionam nos últimos tempos é uma frase que li no Séneca: ‘Lucílio lê, meu filho, lê, que aumenta a inteligência’.

Um dos aspetos mais pregnantes neste seu filme está na forma como nos obriga a pensar a questão da homenagem, sendo que o próprio O’Neill refere numa das suas crónicas como muitas vezes apenas realizamos ‘gestos’ que exprimem uma certa má-consciência, por sermos incapazes de verdadeiramente honrar em vez de mumificar os nossos grandes espíritos.

Sim, são mal tratados vivos, e mal tratados nesse estéril refazimento da glória quando eles morrem. Isso é uma coisa muito à portuguesa: põe-se a virtude para um lado e os defeitos para o outro, como as espinhas. Como se estivessem a arranjar a sardinha. Mas como é que acaba Os Lusíadas?