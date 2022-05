FC Porto termina época com novo recorde de pontos na I Liga

Depois de assegurar a conquista do campeonato nacional na semana passada no Estádio da Luz, o FC Porto festeja o título em casa, com mais de 47 mil adeptos que assistiram à vitória dos ‘dragões’, este sábado, frente ao Estoril por 2-0.

O triunfo dos ‘dragões’ na última jornada foi criado com os golos de Joãozinho, que marcou na própria baliza, aos 48’, e de Fernando Andrade, aos 88’.

Os ‘dragões’ de Sérgio Conceição terminam a época 2021/22 com 91 pontos e quebram o recorde de pontos na I Liga, superando os alcançados pelo FC Porto, em 2017/18 – primeira época do Sérgio Conceição enquanto treinador -, e pelo Benfica, em 2015/16.

O Estoril encerra a temporada no oitavo lugar, com 39 pontos.