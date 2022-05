Sporting goleia Santa Clara na última jornada da Liga Bwin

Os 'leões' terminam a temporada no segundo lugar com 85 pontos, os mesmos com os quais encerrou a época passada, quando se sagrou campeão nacional.





O Sporting despede-se, este sábado, da época com uma goleada frente ao Santa Clara por 4-0, no Estádio de José Alvalade.

Os autores do golos 'leoninos' foram brasileiro Tabata, aos 41', Pedro Porro, com assistência de Nuno Santos aos 51', Pablo Sarabia, com a ajuda de Pedro Gonçalves aos 56', e por último o jovem Marcus Edwards, apoiado por Gonçalo Inácio, aos 78'.

Os 'leões' terminam a temporada no segundo lugar com 85 pontos, os mesmos com os quais encerrou a época passada, quando se sagrou campeão nacional. Já o Santa Clara acaba na sétima posição, com 40 pontos, conseguindo a melhor classificação de sempre do clube açoriano na I Liga.