Ucrânia vence Eurovisão em Turim. Portugal conquista o nono lugar

Ucrânia venceu, este sábado, a 66.º edição da Eurovisão com a música Stefania, da banda Kalush Orchestra. O país obteve 631 pontos, dos quais 439 foram da votação do público. Já a portuguesa MARO ficou no nono lugar, com 207 pontos.

No pódio do festival, ficou o Reino Unido em segundo lugar, com 466 pontos, e a Espanha na terceira posição com 459 pontos.

Veja aqui a pontuação final dos 25 finalistas da Eurovisão 2022, em Turim:

1.º Ucrânia — 631

2.º Reino Unido — 466

3.º Espanha — 459

4.º Suécia — 438

5.º Sérvia — 312

6.º Itália — 268

7.º Moldávia — 253

8.º Grécia — 215

9.º Portugal — 207

10.º Noruega — 182

11.º Países Baixos — 171

12.º Polónia — 151

13.º Estónia — 141

14.º Lituânia — 128

15.º Austrália — 125

16.º Azerbaijão — 106

17.º Suíça — 78

18.º Roménia — 65

19.º Bélgica — 64

20.º Arménia — 61

21.º Finlândia — 38

22.º República Checa — 38

23.º Islândia — 20

24.º França — 17

25.º Alemanha — 6