Morreu o rapper Lil Keed

Morreu, na passada sexta-feira, o rapper, Lil Keed, em Los Angeles.

A notícia foi avançada por um representante do artista ao New York Times e chegou horas antes de um espetáculo que estava agendado num festival de música em Charlotte, na Carolina do Norte.

A causa da morte do rapper, de 24 anos, não foi revelada até ao momento.

Na rede social Instagram, o rapper Lil Gotit, fez uma publicação em homenagem a Lil Keed, escrevendo na descrição: "Não acredito que te vi morrer hoje, irmão".