ZERO. Setor da água tem de ser mais eficiente

A associação ambientalista ZERO defendeu que o setor da água tem de ser mais eficiente no uso do recurso e alertou para as perdas de 24% do volume de água que entra no sistema de abastecimento.

Em causa está o PENSAARP 2030, o plano estratégico para o setor da água para a próxima década, e considerou que este “pouco ou nada vem mudar” a estratégia.

"É com grande apreensão que a ZERO antevê os próximos 10 anos, uma vez que o plano, cuja consulta pública terminou na passada quinta-feira, revela uma excessiva preocupação com o equilíbrio económico-financeiro das entidades gestoras, não estando vertida uma verdadeira intenção de melhorar o desempenho ambiental das mesmas e a eficiência hídrica dos serviços onde as perdas de água representam 24% do volume de água que entra no sistema de abastecimento", afirmou.

Perante a situação, a associação apresentou quatro desafios que "considera ser urgente resolver e aos quais o PENSAARP 2030 não dá a resposta adequada".