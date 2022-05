Taça do Mundo de Paraciclismo. Telmo Pinão alcança bronze na Alemanha

O português Telmo Pinão foi hoje o terceiro classificado na prova de fundo de classe C2, na etapa da Taça do Mundo de paraciclismo, disputada em Elzach, na Alemanha.

A corrida de C2 foi dominada pelo francês Florian Chapeau, que venceu com o tempo de 1:07.33 horas, com o checo Ivo Koblasa no segundo posto, a 1.05 minutos do vencedor. Já Bernardo Vieira, em C1, conquistou o oitavo lugar.

A 26 de agosto de 2021, o ciclista garantiu o primeiro diploma para Portugal nos Paralímpicos, transitando do nono para o oitavo lugar na prova dos 3 mil metros de perseguição individual C2 após a desqualificação de um atleta belga.