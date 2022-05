Liberdades

Porque ainda vivi no Antigo Regime, que não dava a menor liberdade às pessoas, nem se sujeitava ao voto em eleições livres – o que parece nem incomodar muita gente, que prefere ver a liberdade em questões como as máscaras. Depois pode ser demasiado tarde, porque as ditaduras custam a remover (como se pode ver por Putin e seus apoiantes, que no fundo são todos os que apoiam ditaduras, muitos sem ganharem nada com isso).





Quando vejo o fim das máscaras com que se pretendeu lutar contra a Pandemia ser considerado uma forma de liberdade, só me dá uma vontade de rir com tristeza.

E claro que o fim da obrigatoriedade das máscaras pode ser decretado, mas não o fim da Pandemia.