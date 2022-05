Autópsia de Rendeiro marcada para terça-feira

Fonte da morgue de Pinetown, em Durban, informou esta segunda-feira que a autópsia a João Rendeiro vai ser realizada na terça-feira. "Temos as nossa razões", disse, acrescentando que, no decorrer da investigação, é preciso ser "objetivo" no trabalho da autópsia, que deverá demorar cerca de duas horas.

A diligência poderia ser feita hoje, disse uma outra fonte dos serviços forenses à Agência Lusa, mas foi preciso ter em conta a agenda de um médido legista para acompanhar o caso, e que "só pode estar presente na terça-feira", disse.

Note-se que a morgue de Pinetown costuma receber corpos que vêm da prisão de Westville, onde o ex-banqueiro estava detido, já que é a que se encontra mais perto, a cerca de 10 quilómetros do estabelecimento.