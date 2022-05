Militar ucraniano canta música vencedora da Eurovisão

Um militar das tropas ucranianas que residem na cidade de Mariupol congratulou a Kalush Orchestra, grupo ucraniano que ganhou a edição deste ano da Eurovisão, cantando "Stefania", a musica vencedora.

"Parabéns à Kalush Orchestra por ter ganho a Eurovisão, do próprio coração de Mariupol. Obrigado pelo vosso apoio", escreveu o combatente, nas suas redes sociais, citada pela agência Nexta.

É possível ouvir, durante a homenagem, as explosões que ainda se fazem sentir naquela cidade portuária.

#Ukrainian military sang the song "Stefania" to the sound of explosions



“Congratulations to the #Kalush Orchestra on winning #Eurovision from the very heart of #Mariupol. Thank you for your support!”, he wrote in his social networks. pic.twitter.com/8NtXpp0g6u