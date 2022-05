Jason Momoa e um possível novo amor

Os dois atores foram vistos juntos no mês passado na estreia do filme "Ambulância - Um Dia de Crime", onde González participa.





Jason Momoa poderá estar novamente apaixonado. Depois do ator e Lisa Bonet terem anunciado a separação em janeiro desde ano, eis que surge um nome nome: Eiza González.

Segundo dizem várias fontes à People, a estrela que dá vida à personagem de "Aquaman" está a namorar com Eiza González. "Eles estão a namorar. Ele preocupa-se com ela. Está numa ótima fase, a trabalhar em 'Fast X'. Ele está bastante ocupado e está num bom momento". Outra fonte conta à mesma revista que ambos "estão ocupados com o trabalho, mas estão a divertir-se juntos. Não é nada sério, ainda".

Os dois atores foram vistos juntos no mês passado na estreia do filme "Ambulância - Um Dia de Crime", onde González participa.

Apesar das afirmações de várias fontes, já se especulou que o ator estaria a namorar com Kate Beckinsale, depois de ter sido fotografado a dar-lhe o seu casaco na festa da Vanity Fair 2022, após os Óscares.