Inglaterra. Gerrard pode estragar 8.º título do City

Stevem Gerrard, é uma lenda do Liverpool, mas nunca ganhou nenhum campeonato nacional, apesar de ter vencido uma Liga dos Campeões com a camisola da sua vida. Mas no próximo dia 22 poderá conseguir dar um título de campeão ao clube do seu coração se o Aston Villa, clube que treina, vencer o Manchester City, e o Liverpool ganhar os dois jogos que lhe faltam. Um já no dia 17 contra o Southampton e o outro no dia 22 contra a equipa mais portuguesa de Inglaterra: o Wolverhampton.

As contas são fáceis de fazer e depende de que perspetiva se olha para a classificação. Os adeptos do City acreditam que podem ser campeões na terça-feira se o Liverpool não vencer o Southampton, já os fãs do clube da cidade dos Beatles preferem acreditar que Gerrard será o grande herói deste campeonato. A melhor Liga do mundo promete emoção até ao fim, e o Liverpool, depois de vencer a Taça de Inglaterra, a competição mais antiga do mundo, ainda pode sonhar com o campeonato nacional e a Liga dos Campeões, onde irá enfrentar o Real de Madrid, no dia 28, em Paris. Já o Manchester City está a viver um final de época de pesadelo, depois de ter estado a dois minutos da final da Liga dos Campeões, quando permitiu que o Real Madrid fizesse dois golos – e ontem não ter conseguido vencer o West Ham. Como dizem os entendidos da bola, só depois do apito final do árbitro é que se sabe quem é o vencedor.

Continuando em Inglaterra, quem também está a desiludir na reta final é o Wolverhampton, que alinhou com cinco portugueses no onze inicial – outros dois entraram no decorrer do jogo – mas não conseguiu vencer o último classificado, o Norwich. Bruno Lage deve estar a rezar pelo final do campeonato, já que há seis jogos que não vence.

Quem não está em bons lençóis é o Everton que poderá descer ao segundo escalão se perder na última jornada.

Entretanto, a corrida para o título da Liga Italiana não podia estar mais renhida.

Depois de vencer por 2-0 o Atalanta, com golos do avançado português Rafael Leão e do defesa esquerdo francês Theo Hernández, os ‘rossoneri’ estão apenas à distância de um ponto de se poderem sagrar campeões de Itália pela primeira vez desde 2011.

Contudo, se a sorte sorrir à equipa orientada pelo treinador italiano, Stefano Pioli, pode ser campeã antes de precisar de disputar esse tão precioso ponto frente ao Sassuolo no próximo domingo, dia 22. Caso os seus eternos rivais, o Inter de Milão, perca frente ao Cagliari - resultado que apenas será apurado depois do encerramento do jornal - o Milan sagra-se campeão.

Se a equipa de Simone Inzaghi conseguir vencer, mantém viva a esperança de estragar a festa dos seus rivais da mesma cidade.

O próximo jogo do Inter é contra o Sampdoria.