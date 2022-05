Vencedores da Eurovisão vão leiloar troféu para ajudar exército da Ucrânia

Os Kalush Orchestra, a banda ucraniana que venceu a edição deste ano da Eurovisão, vai leiloar o troféu, com o valor angariado a ser destinado a apoiar o exército ucraniano em sequência da invasão russa. A notícia foi avançada no domingo pelo vocalista e líder da banda, Oleh Psiuk, numa vídeochamada com jornalistas.

"Planeamos leiloar a nossa estatueta e doar todo o dinheiro para um fundo que ajuda as Forças Armadas e a Ucrânia. Ainda temos de escolher um. Muitas pessoas estão a doar [dinheiro] a partir do estrangeiro e talvez muitas mais gostariam de doar. Na nossa opinião, pode ser algo que as motive. Achamos que vai beneficiar a Ucrânia", disse Oleh Psiuk, de acordo com o site Ukriform.

Depois de ter vencido o concurso, que se realizou na cidade de Turim, em Itália, a banda pediu "ajuda" à comunidade internacional para que apoiasse a Ucrânia na guerra.

Volodymyr Zelensky ficou feliz com a vitória do seu país e mostrou-se confiante sobre a questão que mais preocupa a direção do festival: se o evento será na Ucrânia ou terá de ser realizado num outro país.

"No ano que vem, a Ucrânia será a sede da Eurovisão. Faremos todo o possível para receber algum dia os participantes e convidados da Eurovisão numa Mariupol ucraniana. Livres, pacíficos e reconstruídos!", disse o Presidente da Ucrânia.