"Consegui". Nobel da Economia Paul Krugman foi de Sagres a Évora de bicicleta

Paul Krugman, de 69 anos, é mais conhecido pelas suas análises e por ter sido distinguido com o Nobel da Economia em 2008, mas agora é notícia devido a uma conquista mais física do que económica.

O economista decidiu pedalar mais de 200 quilómetros em Portugal, tendo celebrado o facto de forma efusiva nas redes sociais.

"Consegui. Aconteceu alguma coisa nos últimos dez dias? De qualquer forma, só devo voltar ao serviço no domingo", lê-se numa publicação sua no twitter.

Made it. Did anything happen the past 10 days? Anyway, I probably won't be back on duty until Sunday pic.twitter.com/Fjfivzmm6e

Paul Krugman já tinha avisado, para que quem o acompanha e gosta de o ler, que estaria mais afastado das redes sociais durante duas semanas e que não escreveria a sua coluna habitual no The New York Times e na newsletter.

O economista chegou mesmo a revelar a razão da ausência, dizendo que ia participar numa ‘bike trip’, viagem de bicicketa em tradução livre, mas não tinha adiantado qual o destino do passeio ‘a duas rodas’, que, sabe-se agora, era Portugal.

A bike trip consistiu num percurso de Sagres a Évora, cerca de 230 quilómetros de bicicleta, que exigiram uma preparação física grande de Paul Krugman, que estava confiante, mas cauteloso.

"Treinei duro para esta. Por outro lado, tenho 69 anos. Vamos ver", tinha escrito a 1 de maio no Twitter. Quase duas semanas depois, sabe-se que a viagem terá durado cerca de 10 dias correu bem e que a idade com o economista estava preocupado é só mesmo um número.

Notice of interruption of service: I'll be off both the column and the newsletters for 2 weeks. I might tweet occasionally early this coming week. After that, I'll be on a bike trip, hopefully worrying about the next hill instead of the next CPI print. Back online mid-month